استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 07 أفريل 2017 بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية الذي يزور تونس في إطار مشاركته في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي احتضنتها تونس يومي 05 و06 أفريل الجاري
وأعرب أحمد أبو الغيط عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية وعبّر عن شكره وتقديره لدعم رئيس الدولة ومساندته للجامعة العربية ولمشاركته في القمة العربية الأخيرة بالبحر الميت بالأردن، مبديا حرصه على متابعة وتنفيذ النتائج المنبثقة عن هذه القمة
وأطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الدولة على تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة المساعي المبذولة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية. كما أكّد على أهمية المبادرة التونسية لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا وشدّد على دعمها وإسنادها من قبل جامعة الدول العربية
من جهته، أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه للأجواء الطيبة التي سادت أعمال القمة العربية الأخيرة وأثنى على جهود الرئاسة الأردنية للقمة وعلى دور الجامعة العربية في إنجاح أعمالها، مؤكدا على ضرورة مواصلة تعزيز هذا المناخ الإيجابي وتهيئة الظروف المناسبة لتستعيد الجامعة العربية زمام المبادرة في معالجة قضايا المنطقة المستعصية
الرئيس الباجي يستقبل أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 07 أفريل 2017 بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية الذي يزور تونس في إطار مشاركته في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي احتضنتها تونس يومي 05 و06 أفريل الجاري