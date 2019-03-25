الرئيس الباجي يستقبل آلان بيرسيت ، وزير الداخلية والرئيس السابق للكنفدرالية السويسرية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 25 مارس 2019 بقصر قرطاج، آلان بيرسيت ، وزير الداخلية والرئيس السابق للكنفدرالية السويسرية، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 25 و26 مارس الجاري
وأشاد وزير الداخلية السويسري بمتانة العلاقات التونسية السويسرية وأكد أن زيارته تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين وتنويع مجالات التعاون الثنائي، مشيرا بالخصوص إلى توقيع اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي لفائدة مواطني البلدين وانجاز مشاريع تعاون تشمل بالخصوص دعم الاقتصاد المندمج والتشغيل في عدد من الجهات الداخلية
كما أكد حرص سويسرا على مواصلة التشاور مع تونس حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما في ضوء استعداد تونس لاحتضان الدورة الثلاثين للقمة العربية
من جانبه، أبرز رئيس الجمهورية الأهمية التي توليها تونس لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربطها بسويسرا ودعا إلى مواصلة العمل لتنويع مجالات التعاون المشترك بما ما شانه أن يدعم جهود تونس لتحصين تجربتها الديمقراطية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الظرفية، مؤكدا حرص بلادنا على الاضطلاع بدورها في تحقيق التنمية والاستقرار في محيطها الإقليمي