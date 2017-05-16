الرئيس الباجي يستعد لقمة الرياض وقمة مجموعة السبع الكبار

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الإثنين 15 ماي 2017 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي
وصرح وزير الشؤون الخارجية أنه قدم لرئيس الدولة عرضا حول أبرز نتائج الدورة 13 لمجلس الشراكة تونس-الإتحاد الأوروبي المنعقدة ببروكسال يوم 11 ماي الجاري والتي أفضت إلى تعهد الإتحاد الأوروبي بتقديم مزيد الدعم لتونس والتوقيع على اتفاقيتين بخصوص تمويل المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة وانضمام تونس إلى البرنامج الأوروبي لدعم الثقافة والإبداع
كما تناول اللقاء آخر تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية المتعلقة بإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا والاهتمام الدولي الكبير الذي تحظى به والاتصالات التي أجرتها تونس في هذا الإطار ومنها لقاءي وزير الشؤون الخارجية مع كل من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و »مارتين كوبلير » المبعوث الأممي إلى ليبيا
كما مثل اللقاء مناسبة لاستعراض برنامج مشاركة رئيس الجمهورية في القمة الخليجية العربية الإسلامية الأمريكية التي ستنعقد بالرياض يوم الأحد 21 ماي الجاري وكذاك قمة مجموعة السبع بمدينة » تاورمينا » بإيطاليا يومي 26 و 27 ماي الجاري
المصدر : رئاسة الجمهورية