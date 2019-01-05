الرئيس الباجي يستدعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية التي ستُعقد في تونس

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير التونسي بالقاهرة
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير خارجية تونس سلم الرئيس «السيسي»، رسالة خطية من شقيقه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، والتي تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بتونس نهاية شهر مارس من العام الجاري
وأشار المتحدث الرسمي، إلى ترحيب الرئيس «السيسي»، بالدعوة الموجهة من الرئيس التونسي، معربًا عن استعداد مصر الكامل للعمل مع تونس لضمان نجاح القمة العربية وخروجها بقرارات هامة ومؤثرة تدعم مسيرة العمل العربي للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة
وأوضح أن اللقاء تناول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في ضوء التطور المطرد في هذا الصدد، مشيرًا إلى تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتي المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميًا وشعبيًا، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بأكملها
ولفت إلى تطرق اللقاء للتباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في ليبيا، مع الإشادة في هذا الإطار بدور الآلية الثلاثية لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في تنسيق مواقف الدول الثلاث تجاه الأزمة الليبية
وأضاف أن «الجهيناوي»، تقدم بالتهنئة للرئيس «السيسي»، على رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي 2019، بينما أكد الرئيس من جانبه اعتزام مصر في هذا الخصوص مواصلة تطوير ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لتكثيف تنسيق المواقف مع الجانب التونسي إزاء القضايا والملفات الأفريقية محل الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة، لا سيما المتعلقة بالتنمية وصون السلم والأمن بالقارة، ومنوهًا بأن قيادة مصر لدفة الاتحاد الأفريقي ممثلةً عن إقليم شمال أفريقيا لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة سيمثل نجاحًا لجميع الدول العربية الأعضاء بالاتحاد
نعتزّ بالعلاقات المتميزة والأخوية مع مصر، ونسعى دوما إلى دفع وتعزيز تلك العلاقات. وقد تدارست خلال لقاء جمعني اليوم بالقاهرة، مع أخي سامح شكري، سبل تطوير التعاون المشترك في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويُلبّي طموحات الشعبين الشقيقين تونس و مصر : خميس الجهيناوي