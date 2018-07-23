الرئيس الباجي يدعو كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصف

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 23 جويلية 2018 بقصر قرطاج، الدكتور أحمد الطيبي، رئيس حزب الحركة العربية للتغيير داخل الخط الأخضروأكّد رئيس الجمهورية ثوابت الموقف التونسي من القضية الفلسطينية العادلة ودعم بلادنا المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل استرداد كافة حقوقه الوطنية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وجدّد رئيس الدولة، في هذا الإطار، رفض تونس المطلق وإدانتها الشديدة لقانون قومية الدولة الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي لنزعته العنصرية ومخالفته لقرارات الشرعية الدولية وتنكّره للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
ودعا رئيس الجمهورية كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصف وتكثيف التحرك داخليا وخارجيا لا سيما لدى كلّ القوى المحبة للسلام في العالم من أجل الضغط على إسرائيل لحملها على احترام القانون الدولي
من جانبه، نقل الدكتور أحمد الطيبي تحيات وتقدير فلسطينيي الداخل لتونس على مواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، وثمّن المكانة المركزية التي تحظى بها هذه القضية في ضمير الشعب التونسي
كما قدّم لرئيس الدولة عرضا عن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في القدس والتي من شأنها أن تنسف أيّ محاولة لإحلال السلام في المنطقة وأكّد على ضرورة التحرك عربيا ودوليا أمام الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية من أجل تحمّل مسؤوليتها لوقف كلّ أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية
رئاسة الجمهورية التونسية