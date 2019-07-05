الرئيس الباجي يتعافى ويمضي الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية

أمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 05 جويلية 2019 الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019
وقرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من يوم 05 جويلية الجاري
واتصل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الجمعة 05 جويلية 2019، بعائلتي الشهيدين حافظ الأمن مهدي الزمالي والمواطن عبد الكريم الأخضر اللذين استُشهدا نتيجة العملية الإرهابية الجبانة والغادرة التي جدّت يوم 27 جوان 2019 بنهج شارل ديغول بتونس العاصمة
وترحّم رئيس الدولة على روح الفقيدين وقدّم أحرّ تعازيه وأصدق مشاعر تعاطفه ومواساته مع عائلتي الشهيدين في هذا المصاب الجلل، وأكّد على أنّ الدولة ستوفّر الإحاطة اللازمة في الغرض
وجدّد رئيس الجمهورية إكباره للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء تونس البررة في مواجهة الإرهاب، داعيا كافة التونسيين إلى مزيد الوحدة والتضامن لتواصل تونس طريقها بثبات لترسيخ بنائها الديمقراطي وتحقيق التنمية