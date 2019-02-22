الرئيس الباجي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الموريطاني

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 22 فيفري 2019 بقصر قرطاج، سيدي محمّد ولد محم، المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة
وسلّم المبعوث الخاص الموريتاني، بهذه المناسبة، رسالة خطية إلى رئيس الدولة من أخيه الرئيس الموريتاني محمّد ولد عبد العزيز تتعلق بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
وذكّر رئيس الجمهورية بمتانة العلاقات التونسية الموريتانية وأكّد على ضرورة دفع مسيرة التعاون الثنائي خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتحقيقا لتطلعات الشعوب المغاربية نحو مزيد من التضامن والتعاون والاندماج
ونوّه رئيس الدولة بمناخ الاستقرار الذي تعيشه موريتانيا ودوره في القيام بالإصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية والتطور للشعب الموريتاني، متمنيا النجاح والتوفيق لهذا البلد الشقيق في الاستحقاقات السياسية القادمة
من جانبه، عبّر المبعوث الخاص الموريتاني عن تقدير الرئيس محمّد ولد عبد العزيز لتونس وشعبها وتمنياته لها بالنجاح في مسارها الديمقراطي وحرصه على دفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهمّ بالخصوص المنطقة المغاربية
رئاسة الجمهورية