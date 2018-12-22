الرئيس الباجي يتدخل بنفسه لإزالة لافتة عار جمعية قطر الخيرة

اكد مصدر من وزارة الخارجية ان وزير الخارجية التونسية خميس الجيناوي اتصل بنظيره محمد بن عبد الرحمان ال ثاني بتوجيهات من رئاسة الجمهورية اثر التأكد من صحة المعلقات التي تم تركيزها في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان التبرع لتونس
واكد مصدرنا ان وزارة الخارجية التونسية احتجت على المعلقات واكدت انها تحمل إساءة الى تونس لا يمكن قبلوها مطالبة بتقديم الاعتذار، وعلى الفور استجابة السلط القطرية للطلب التونسي وطلبت بالشروع على الفور في ازالة المعلقات كما تقدمت جمعية قطر الخيرة بالاعتذار للشعب التونسي واكدت انها لم تكن تقصد الإساءة الى تونس موضحة ان الحملة كان تهدف لجمع التبرعات لعدة دول
بيان وزارة الشؤون الخارجية
في اتصال هاتفي لوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، أكد وزير الخارجية القطري أن مؤسسة قطر الخيرية تعتذر عن معلقة دعائية تخص تونس ووصفها بالخطأ، مشددا على عمق العلاقات التونسية القطرية والاحترام المتبادل التي يميزها. كما أكد الوزير القطري انه تم الشروع في إزالة هذه المعلقات