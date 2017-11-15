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الرئيس الباجي يؤكد على التمسّك بالتوجّهات العامة التي رسمها في خطابه بمناسبة عيد المرأة

الرئيس الباجي يؤكد على التمسّك بالتوجّهات العامة التي رسمها في خطابه بمناسبة عيد المرأة

سياسة, عربي | 15/11/2017 |
bochra beji tunisie droits de la femme

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة bochra beji tunisie droits de la femmeالجمهورية في 13 أوت الماضي
وأفادت بشرى بلحاج حميدة أن اللقاء يندرج في إطار متابعة رئيس الدولة لسير أعمال اللجنة ومدى تقدّم أشغالها، حيث تم بالمناسبة التأكيد على التمسّك بالتوجّهات العامة التي رسمها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت الفارط واحترام مدة عمل اللجنة المحددة بستّة أشهر