استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية في 13 أوت الماضي
وأفادت بشرى بلحاج حميدة أن اللقاء يندرج في إطار متابعة رئيس الدولة لسير أعمال اللجنة ومدى تقدّم أشغالها، حيث تم بالمناسبة التأكيد على التمسّك بالتوجّهات العامة التي رسمها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت الفارط واحترام مدة عمل اللجنة المحددة بستّة أشهر
الرئيس الباجي يؤكد على التمسّك بالتوجّهات العامة التي رسمها في خطابه بمناسبة عيد المرأة
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية في 13 أوت الماضي