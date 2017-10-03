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الرئيس الباجي يؤكد على الأهمية التي توليها تونس للتعاون مع البنك الدولي

الرئيس الباجي يؤكد على الأهمية التي توليها تونس للتعاون مع البنك الدولي

إقتصاد, سياسة, عربي | 03/10/2017 |
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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 بقصر قرطاج، حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياbanque mondiale tunisie
و أطلع حافظ غانم، رئيس الدولة على سير مختلف برامج الشراكة بين البنك العالمي وتونس ودوره في دعم الاقتصاد التونسي مؤكدا على أن برامج هذه الشراكة الناجحة تشمل مجالات متنوعة على غرار تطوير المنظومة التربوية وتأهيل الشباب لسوق الشغل وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية
من جهته، أكد رئيس الجمهورية الأهمية التي توليها تونس للتعاون مع البنك الدولي وحرصها على الاستفادة من كافة التمويلات التي يرصدها البنك لدعم الاقتصاد التونسي داعيا إلى تعزيز هذه البرامج والتركيز بالخصوص على دعم قدرات الشباب وتنمية الجهات الداخلية وإحداث مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة

المصدر: رئاسة الجمهورية