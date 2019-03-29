الرئيس الباجي يؤكد أن الشعب الجزائري قادر على المحافظة على وحدته واستقراره

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد ظهر يوم الجمعة 29 مارس 2019 بقصر قرطاج، رمطان لعمامرة، نائب الوزير الأوّل وزير الشؤون الخارجية الجزائري بمناسبة مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بتونس
ونقل رمطان لعمامرة رسالة شفوية إلى رئيس الجمهورية من أخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمّنها وقوف الجزائر إلى جانب تونس لإنجاح فعاليات القمة العربية. كما أطلع رئيس الدولة على تطورات الأوضاع في الجزائر وتباحث معه حول سبل مزيد تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إلى جانب استعراض الأوضاع على الساحة العربية في ضوء احتضان تونس للدورة الثلاثين العادية للقمة العربية يوم الأحد 31 مارس الجاري
من جانبه، أكّد رئيس الدولة على العلاقات الخاصة والاستراتيجية بين تونس والجزائر وعلى أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في شتى المجالات لا سيما في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب
وعبّر رئيس الجمهورية عن اطمئنانه على الجزائر وشدّد على مكانتها المحورية في المنطقة، وأبرز تمسّك تونس باستقرار الجزائر، معربا عن ثقته التامة في أنّ الشعب الجزائري الذي كافح وناضل من أجل الاستقلال وبناء الدولة الحديثة وقدّم ملاحمًا في التحرّر الوطني والذود عن المصلحة العليا لبلاده، لقادر بكافة فئاته ومكوناته على المحافظة على وحدته واستقراره وتجاوز هذه المرحلة لبناء مستقبل أفضل في ظلّ الديمقراطية والوئام بما يعود بالخير والمنفعة على الجزائر وعلى كافة دول المنطقة
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ المنطقة العربية تعيش أوضاعا دقيقة وصعبة تُحتّم على الجميع مزيدا من التضامن والتكاتف والتعاون لمجابهة مختلف التحديات المطروحة وعبّر عن أمله في أن تتوفّق القمة العربية في اتخاذ قرارات من شأنها أن تدعم العمل العربي المشترك