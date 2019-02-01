الرئيس الباجي يؤكد أنّ القضية الفلسطينية ستكون في صدارة اهتمام القمة العربية القادمة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 01 فيفري 2019 بقصر قرطاج، الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية ورئيس دائرة شؤون المغتربين، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس لنقل رسالة شفوية إلى رئيس الدولة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وأكّد رئيس الجمهورية وقوف تونس الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودفاعها عن قضيته العادلة والتزامها بنصرتها والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مجدّدا استعداد بلادنا للتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين ودعم مطالبهم المشروعة لبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وأوضح رئيس الدولة أنّ القضية الفلسطينية ستكون في صدارة اهتمام القمة العربية القادمة التي ستحتضنها تونس في أواخر شهر مارس القادم وأنّ بلادنا لن تدّخر أيّ جهد من أجل إبلاغ الحق الفلسطيني والدفاع عنه في العالم لا سيما في أفق ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي
من جانبه، أعرب الدكتور نبيل شعث عن شكره وتقديره لتونس على مواقفها الثابتة والمناصرة للقضية الفلسطينية ووقوفها المتواصل إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، مذكّرا، في هذا السياق، باحتضان بلادنا للقيادة الفلسطينية ولرموز النضال الوطني الفلسطيني وفي مقدمتهم الرئيس الراحل ياسر عرفات
وأطلع مستشار الرئيس الفلسطيني رئيس الدولة على تطورات الأوضاع في فلسطين ولا سيما المساعي المبذولة لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، مؤكدا استمرار نضال الشعب الفلسطيني إلى حين الحصول على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل
وأعرب مستشار الرئيس الفلسطيني عن أمله في تساهم القمة العربية القادمة في تونس في إعطاء دفع جديد للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى صدارة الاهتمام العربي باعتبارها قضية العرب المركزية
حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وسفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم
رئاسة الجمهورية