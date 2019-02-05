الرئيس الباجي و رئيسة مالطا يشرفان على افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي

ي اليوم الأول من زيارة الدولة التي يؤديها إلى مالطا، أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رفقة رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا على افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والمؤسسات والصناعة المالطية
وأكّد رئيس الدولة في كلمته حرصه على فتح مزيد من آفاق التعاون والشراكة بين تونس ومالطا وحثّ أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال على مزيد التّحلي بروح المُبادرة في استكشاف الإمكانات واستغلال الفُرص والمزايا التّفاضلية العديدة التي تُوفّرها تُونس كوجهة استثمارية واعدة، خاصّة في ضوء التحسّن الملحوظ لمناخ الاستثمار بها، بما سيمكّن من تحقيق التّنمية المستدامة وتعزيز فُرص الاستثمار والشّراكة على قاعدة النّفع المتبادل
من جانبها أبرزت رئيسة مالطا أن البلدان مرتبطان بعلاقات وثيقة يجب توظيفها لتعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تسجلها مالطا بالمقارنة مع الدول الأوربية الاخرى وحثّت رجال الأعمال المالطيين على مزيد البحث عن فرص التعاون في محيطهم المتوسطي وخاصة في تونس
وفد هام من رجال الأعمال يرافق رئيس الدولة في زيارته إلى مالطا
يرافق وفد هام من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الرئيس الباجي قائد السبسي في الزيارة التي يؤديها إلى مالطا يومي 5 و 6 فيفري
ويقود هذا الوفد السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد ويتكون من عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الجامعات ومن أصحاب المؤسسات من قطاعات مختلفة
وتنتظم على هامش هذه الزيارة الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال التونسي المالطي بمشاركة الوفد التونسي وأصحاب المؤسسات بمالطا لبحث سبلا تطوير التعاون الثنائي وتنعقد في إطاره جملة من لقاءات الشراكة الثنائية المباشرة