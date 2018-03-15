الرئيس الباجي و المؤرخ خالد عبيد متفقان على وجوب التصدي لمحاولات تزييف التاريخ الوطني من خلال نشر الأكاذيب

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 15 مارس 2018 بقصر قرطاج، خالد عبيد المؤرخ الجامعي المختص في التاريخ السياسي المعاصر
وأفاد خالد عبيد أن اللقاء مع رئيس الدولة مثّل مناسبة للتأكيد على دور المؤرخين في دراسة وتوثيق تاريخ تونس المعاصر والتصدي لمحاولات تزييفه من خلال نشر الأكاذيب والأراجيف التي من شأنها إشاعة ثقافة الحقد والكراهية وتقسيم التونسيين وتوظيف التاريخ في صراعات جانبية سياسوية
وأكّد المؤرخ الجامعي خالد عبيد أن لدى التونسيين تاريخ واحد يجمعهم بإيجابياته كي يُراكموا عليها، وبسلبياته كي يتعظوا منها، مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع والنظر لمستقبلنا بدون أحقاد لتتمكن بلادنا من تجاوز المرحلة الدقيقة التي تمر بها