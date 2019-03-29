الرئيس الباجي والملك سلمان يؤسسان مرحلة جديدة من التعاون الوثيق ودفع نسق الشراكة والاستثمار

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعد ظهر يوم الجمعة 29 مارس 2019 بقصر قرطاج، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الذي يؤدي زيارة دولة إلى تونس أيام 28، 29 و30 مارس الجاري
وأجرى رئيس الدولة مع أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، جلستي محادثات ثنائية وأخرى موسعة بين وفدي البلدين، تناولت العلاقات العريقة والمتميزة بين تونس والمملكة العربية السعودية وواقع وآفاق التعاون بينهما وما يشهده من تطور مطّرد منذ الزيارة الرئاسية إلى الرياض في ديسمبر 2015 وما تحقّق فيها من نتائج مثمرة كان لها أطيب الأثر على مسيرة التعاون بين البلدين
وأكّد الجانبان على صفاء العلاقات التونسية السعودية وعلى التقدير والمودة المتبادلة وشدّدا على أهمية هذه الزيارة التاريخية في مزيد تمتين أواصر الأخوة وإضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق ودفع نسق الشراكة والاستثمار في شتى المجالات خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين
ونوّه رئيس الجمهورية في هذا الإطار بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية إزاء تونس منذ ما قبل الاستقلال وبعده ومساهماتها الكبيرة في تعزيز التنمية في البلاد، مؤكدا الدور المحوري للمملكة في العالمين العربي والإسلامي ومكانتها الكبيرة والمؤثرة في العالم
كما تبادل الجانبان الرأي والمشورة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكّدا تطابق وجهات نظر البلدين إزاءها لا سيما فيما يتعلق بضرورة إيجاد تسويات سياسية عاجلة لمختلف الأزمات التي تعيشها المنطقة وسبل مجابهة مختلف التحديات المطروحة وفي مقدمتها مجابهة التطرف والإرهاب وتحقيق التنمية، وشدّدا في هذا السياق على أهمية أن تخرج القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي تحتضنها تونس بقرارات من شأنها أن تخدم القضايا العربية وتعزّز وحدة الصفّ وتدعم العمل العربي المشترك وتساهم في إخراج المنطقة تدريجيا من أزماتها المستعصية
وعقب الانتهاء من جلستي المباحثات الرسمية بين الجانبين، أشرف رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين على مراسم توقيع اتفاقيتين من قبل وزيري خارجية البلدين تتعلق الأولى بقرض من الصندوق السعودي للتنمية يُخصّص لحماية المدن التونسية من الفيضانات والثانية لتمويل صادرات سعودية لصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير : ستير
كما تولّى رئيس الدولة رفقة أخيه خادم الحرمين الشريفين إزاحة الستار لوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان وإطلاق مشروع ترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان ومشروع ترميم جامع الزيتونة المعمور، قبل أن يتبادل قائدا البلدين الأوسمة
وأقام رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، مأدبة غداء على شرف خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة
رئاسة الجمهورية