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الرئيس الباجي لوزيرالخارجية الإيراني : تأكيد على أهمية الإسراع بإيجاد تسويات سياسية شاملة لأزمات المنطقة

الرئيس الباجي لوزيرالخارجية الإيراني : تأكيد على أهمية الإسراع بإيجاد تسويات سياسية شاملة لأزمات المنطقة

سياسة, عربي | 19/06/2017 |
dharif beji iran tunisie

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، عشية يوم الاثنين 19 جوان 2017 بقصر قرطاج، الدكتور محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانيbeji dharif tunisie iran

وتناول اللقاء علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين تونس وإيران وسبل مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين

كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة لتطويق الأزمة الخليجية عبر الحوار والتفاهم حيث تمّ التأكيد على أهمية تجاوز الخلافات القائمة في أسرع وقت ممكن ومساندة المساعي التي يقوم بها أمير دولة الكويت لإعادة روح التضامن والوئام داخل البيت الخليجي بما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة ويجنّبها مزيد الانقسام والتوتر

وتمّ التأكيد على أهمية الإسراع بإيجاد تسويات سياسية شاملة لأزمات المنطقة خاصة في كلّ من سوريا واليمن عبر الحوار والتفاوض، وضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الدول لمحاربة التطرف والإرهاب

حضر هذه المقابلة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي

 المصدر : رئاسة الجمهورية