الرئيس الباجي رفض ختم قانون تنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء

أكد نور الدين بن نتيشة ،المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 جوان 2019
وشدد بن نتيشة اليوم السبت 20 جويلية 2019 أن الرئيس لم يختم القانون لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة”، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة
وفي رده عن سؤال بخصوص عدم ظهور الرئيس في أنشطة في الآونة الأخيرة، قال بن نتيشة إن قائد السبسي سيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومواضيع أخرى، مضيفا أن رئيس الجمهورية في صحة جيدة وكان قد توجه يوم 5 جويلية الحالي بكلمة للشعب ابان امضائه على دعوة التناخبين ، وهو ما يؤكد ممارسته لأنشطته التي خولها له الدستور بصفة عادية
وقد اثارت مسالة ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء جدلا كبيرا حيث تضاربت أراء المختصين في القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب اتباعها، في صورة عدم ختم هذا القانون بعد اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية هذا القانون واحالته على رئيس الجمهورية
*******
تعليق الدكتورة ألفة يوسف : الشيخ والغِشِّيرْ
يحكيو على رجل كبير عنده خبرة في « الكاتش » شد غشير صغير يعلم فيه في العرك حتى لين استصين وولى يشارك في العرك متاع الحوم
ايا ما نطولش عليكم، البشر ماو ثلثيه شر، وبعض العباد في دمها الغدرة، حتى كيف يبداو زعمة زعمة اولاد عايلات…هاكالغشير شد الرجل الكبير نهار، وعمل لو مقص في باله باش يجيبه طايح…ياخي هاك الرجل عطاه بضربة لا تقرأ لا تكتب، جابه يسف في التراب
الغشير بهت، وقال للكبير: يا عرفي، ها الضربة هذي ما علمتها ليش…قاله الرجل الكبير: هذيكة يا ولدي مخليها لنهار كيف ما نهار اليوم
وحديثنا قياس
وحكايتنا هابة هابة والعام الجاي تجينا صابة
تي حتى انا…ياخي هوما باش يقعدو للعام الجاي؟