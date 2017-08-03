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الرئيس الباجي حريص على تتبع كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق

الرئيس الباجي حريص على تتبع كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق

إقتصاد, سياسة, عربي | 03/08/2017 |
beji chahed tunisie etats unis

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 03 أوت 2017 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهدbeji chahed tunisie etats unis
وأفاد رئيس الحكومة أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في المناطق التي شهدت اندلاع حرائق في الفترة الاخيرة والأضرار المادية التي خلفتها، حيث أكد رئيس الدولة على ضرورة مزيد الإحاطة بالمواطنين المتضررين والتسريع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن، مع الحرص على تتبع كل من يثبت تورطه في هذا الفعل الاجرامي في أسرع الآجال والعمل على تعزيز وسائل وآليات التوقّي في هذا المجال
كما تناول اللقاء التحسّن التدريجي للمؤشرات الاقتصادية وخاصة نسبة التغطية بالنسبة للثلاثة أشهر الاخيرة في الميزان التجاري، إضافة الى آخر تفاصيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018

المصدر : رئاسة الجمهورية