الرئيس الباجي حريص على تتبع كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 03 أوت 2017 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وأفاد رئيس الحكومة أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في المناطق التي شهدت اندلاع حرائق في الفترة الاخيرة والأضرار المادية التي خلفتها، حيث أكد رئيس الدولة على ضرورة مزيد الإحاطة بالمواطنين المتضررين والتسريع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن، مع الحرص على تتبع كل من يثبت تورطه في هذا الفعل الاجرامي في أسرع الآجال والعمل على تعزيز وسائل وآليات التوقّي في هذا المجال
كما تناول اللقاء التحسّن التدريجي للمؤشرات الاقتصادية وخاصة نسبة التغطية بالنسبة للثلاثة أشهر الاخيرة في الميزان التجاري، إضافة الى آخر تفاصيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018
المصدر : رئاسة الجمهورية