الرئيس الباجيي ستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 25 ماي 2018 بقصر قرطاج، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا والوفد المرافق له
وقدّم رئيس الجمهورية تهانيه لخالد المشري على انتخابه في شهر أفريل المنقضي رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وذكّر بعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع تونس وليبيا واستعرض المساعي التي تبذلها تونس في إطار المبادرة الثلاثية ومع مختلف الأطراف الليبية لدفع مسار التسوية السياسية، مؤكدا ضرورة أن يكون مسار المصالحة والتسوية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وأن يكون الحلّ نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم
وشدّد رئيس الدولة على أنّ تونس ليست لديها أيّ أجندة سوى عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي وتفرّغ أبنائها لبناء الدولة وتركيز مؤسساتها في كنف الأمن والاستقرار والوئام. وأكّد أنّ تونس على استعداد دائم لمساعدة الأشقاء الليبيين على الحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في بلدهم
وذكّر، في هذا السياق، بثوابت الموقف التونسي الداعي إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي وتشجيع مختلف الأطراف الليبية على الحوار للتقدّم بالعملية السياسية وشدّد على أنّ تونس ستدعم بقوة ما سيتوافق عليه الليبيون لبناء مستقبل أفضل لبلدهم، معربا عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الوضع الحالي رغم الصعوبات التي يواجهونها.
من جانبه، استعرض خالد المشري أهمّ التطورات التي تشهدها الساحة الليبية وأطلع رئيس الجمهورية على نتائج المساعي والمشاورات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف الليبية، مشدّدا تمسكه بالمسار الديمقراطي والدستوري في ليبيا كمرحلة أساسية قبل إجراء الانتخابات القادمة
كما ثمّن الجهود التي تقوم بها تونس لمساعدة ليبيا للخروج من أزمتها الحالية وأكّد على أنّ الحلّ لن يكون إلاّ ليبيَّا، مبرزا انفتاحه على مختلف المبادرات التي تهدف إلى دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا