الرئيس الإخواني التركي يعلن سقوط قتلى من قواته في ليبيا

أكد الرئيس الإخواني التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن قواته مدعومة بما يُعرف بـ »الجيش الوطني السوري » تقاتل في ليبيا، وتكبدت عددا من القتلى خلال معاركها ضد ما يُعرف بـ »الجيش الوطني الليبي » بقيادة اللواء خليفة حفتر
وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية أزمير: نحن ضد حفتر الذي يُدعم من قبل جيوش مدفوعة، ذهبنا إلى هناك مع مجموعات من الجيش الوطني السوري المعارض وما زلنا مستمرين في كفاحنا في الميادين هناك
وتابع الرئيس الإخواني التركي قائلا : طبعا هناك عدد من الشهداء سقط ( لم يذكر عددهم ) لكننا أوقعنا المئات مقابل هؤلاء الشهداء »، على حد تعبيرها
وتابع : إن لم نجعل تركيا تتبوأ المكانة التي تستحقها مع تغير موازين القوى بالمنطقة، ستكون حياتنا على هذه الأراضي صعبة جدا بالمستقبل؛ لذلك أقول إننا نخوض نضال الاستقلال مجددا
ولفت إلى أن : مصالحنا تتعارض أحيانا مع مصالح بعض الدول خلال هذا النضال، وإن اضطر الأمر سنمضي بمفردنا نحو أهدافنا المحددة، والحمد لله إن قوة وإمكانيات أنقرة تكفي لجعلها تتبع سياسات مستقلة وتطبقها على أرض الواقع
واستطرد: خلال نضالنا هذا، نتبع الأساليب السياسية والديمقراطية، والعسكرية بأعلى مستوياتها حال لزم الأمر، وإننا نقوم بكل ما يلزم على الطاولة وفي الميدان بهدف تغير مسار تطورات الأحداث بالشكل الذي نريده
ورأى الإخواني أردوغان أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا « ليست مغامرة أو خيارا عبثيا »، وتابع قائلا : « إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة، فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا »، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية
وأكد الرئيس الإخواني التركي أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيرا إلى أن بلاده حددت خارطة الطريق الذي ستسلكه بشأن محافظة إدلب السورية