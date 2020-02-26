الذبات الأزرق يهاجم الصفحة الرسمية « فايسبوك » للمرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة

بعد النجاح الباهر الذي حققه المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء 25 فيفري، والاشعاع الذي أصبح يتمتّع به في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام، أصبح المرصد يُزعج أعداء مدنية الدولة وأعداء حقوق الإنسان والحرية وحق الاختلاف. ولقد جنّدوا جيشهم للتنديد بصفحتنا على الفايسبوك، لضيق صدرهم للآراء النيّرة والحداثيّة، فكانت نتيجة هذا التجييش الذي يعكس بوضوح إرهابهم الفكري، أن استجابت إدارة الفايسبوك لدعواتهم وأغلقت صفحتنا التي بلغ عدد مُنخرطيها 15.000 في ظرف شهرين
ولا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة إلا أن يُعبّر عن استغرابه الشديد من سقوط إدارة الفايسبوك في فخّ الإرهابيين، وأن يُندّد بشدّة بهذه الجيوش المأجورة عدوّة حريّة الفكر والديمقراطية
رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة
منير الشرفي
بيان