الدول العربية لم تتفق على عودة سوريا إلى جامعتها

أعلن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنه لم يطرأ تغيير على موقف الجامعة من عودة سوريا إلى المنظمة، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس السوداني لدمشق لم تجر بالتنسيق مع الجامعة
وقال زكي، في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: إن المعطيات التي لدينا لا توحي بوجود تغيير في موضوع سوريا (تجميد أنشطتها في الجامعة العربية) »، واستدرك زكي قائلا: ولكننا لا نصادق على أي تغيير في الفترة المقبلة
وأوضح حسام زكي، في مؤتمر صحافي لاستعراض حصاد نشاط الجامعة خلال عام 2018، يوم الإثنين 24 ديسمبر ، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سورية تهدف لفتح قنوات تواصل غير مباشرة مع النظام، لكنها لم تتم بالتنسيق مع الجامعة
وكشف مساعد الأمين العام، في حديثه، عن إجراء مناقشات أخيراً حول عودة سورية إلى الجامعة، وأشار إلى أنها انتهت دون التوصل إلى توافق
يذكر أن سعد بن عمر، مدير « مركز القرن » للدراسات في السعودية، كان قد قال إن كافة الأطراف ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وأنه لا أحد يستطيع نكران أن سوريا دولة عربية وستظل عربية
وأضاف، أن سوريا ذات تأثير هام في مجموعة الدول الأعضاء بالدول العربية، إلا أن ما حدث بعد 2011؛ خلق نظرة خاصة تجاه سوريا من قبل الدول العربية، خاصة في ظل احتوائها لمجموعات إيرانية، تمثل خللا في منظومة الأمن القومي العربي، وأن وجود تلك المجموعات قد يؤدي إلى إحداث زلازل في المنطقة العربية في المستقبل، خاصة أن هذه المجموعات يمكن أن تختفي وتظهر فيما بعد