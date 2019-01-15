الدواعِشْ عَمْلُوا حجّة الوَداعْ في شارع بورقيبة

صباح النور
نرى في بشره عباد متغششة و »مقهورة » علّي صار البارح في شارع الحبيب بورقيبة… ما تتغششوش… الي باش يقهر اللبوات والصيودة ما زال ما تخلقش… عدّينا برشه آما ما عاد ما زال… حوّسوا … هزّوا راية داعش… إي راية داعش وكان عجبكم… غنّاو شويه إنشاد على لحن فيراج… الخوانجية يقولوا ثورتنا نـــا … يبرّدوا على قلوبهم ويستفزوا فينا… ما تتغششوش… ميسالش خلّيوهم يعملوا حجّة الوداع في شارع بورقيبة… وكونوا واثقين الّي الدرابو الاحمر والابيض في حضن شمس ما تغيبش… والسواد ما إيلو كان يغرق في بحر الظلام… ما تتفششوش وما تتقهروش… هاذي البلاد لينا والبارح واليوم وغدوة لينا
ليلى طوبال