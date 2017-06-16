الدواعش يُرعِبون الموتي في قصيبة المديوني

عَلَّقت جمعيةٌ مشبوهةٌ بمقبرة قصيبة المديوني وبمباركة نيابة خصوصية عَفِنَة رَأْسُها جاهلٌ ،عملت أيام الترويكا سيئة الذكر،لافتتين كبيرتين تساويان مئات الدنانير كتب عليهما نص في ظاهره نُصحٌ و في باطنه تكفير و إرهاب
تبدأ اللافتتان بالبسملة ثم بذكر آية قرآنية يليها حديثٌ نبوي مشكوكٌ في صحته لتنتقل إلى إسداء النصائح التي يجب احترامها في دفن الميت : نؤكد هنا على فعل « يجب » لإن المخلّ بهذا الواجب يعتبر في نظر من كتب نص اللافتة خارجا عن الملّة وبصورة أدق كافرا مصيره نار جهنم وبئس المصير
ثم يمرّالنص إلى حمل الجنازة الذي « يُسَن أن يكون المشيعون فيه سكوتا » حسب رأيهم فالتوحيد وقراءة القرآن ذنب يجب تجنبه
وتُخْتَم اللافتة بالجملة التالية
النهي عن تَجْصِيصِ القبور وكتابة آيات قرآنية والبناء عليها
هنا نجد أنفسنا في حكم المذهب الوهابي المتطرف الذي رفضه التونسيون منذ عقود والذي بِسُمُومِه خَسِرتْ قصيبة المديوني شابين في مقتبل العمر ماتا عبثا في المحرقة السورية
فكل القبور المبنية بالمقبرة أو المطلية بالجير (الجصّ) يجب أن تُهدم في نظر هيئة هذه الجمعية المشبوهة
أما حان الوقت لإراحة أحياء المدينة وأمواتها من هذا الإرهاب الداعشي المرعب و تقليع هاتين اللافتتين اللتين تؤسسان بخبث ومكر كبيرين إلى تكفير أهالي قصيبة المديوني الذين لهم عاداتهم السمحة في دفن موتاهم
فاختيار المقبرة مِنصَّةً للفكر التكفيري ليس بريئا بالمرّة وفيه دهاء كبير لتلجيم كل من يقف في طريقهم . والصمت على بقاء هاتين اللافتتين معلقتين بالمقبرة مشاركة مُبطَّنَة أو صريحة في نشر الإرهاب
عبد الستار القصيبي