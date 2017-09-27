الدواعش يتساقطون كالذباب في شباك الحرس الوطني

تمكّنت وحدات الحرس الوطني أمس الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 من إيقاف عنصر تكفيري عمره 24 سنة قاطن بجهة سيدي علوان ولاية المهديّة من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمهديّة وبالتحرّي معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمّده تنزيل تدوينات وصور عبر صفحته الخاصّة بشبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » يشيد فيها بتنظيم « داعش » الإرهابي ويمجّد الإرهاب ويُحرّض عليه
وفي قرمبالية ولاية نابل تمّ إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 33 سنة من قِبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية قام بتنزيل تدوينات بحسابه تُمجّد التنظيم الإرهابي المذكور
كما تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة وقاطن بالجهة إعترف خلال التحرّيات معه بتبنيه للفكر التكفيري
باستشارة النيابة العمومية مرجع النظر أذنت للفرق المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضايا عدليّة في شأنهم موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي