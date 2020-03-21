الدكتورة نائلة السليني تدعو للطفي المرايحي بالشفاء من فيروس « الدعوة » والنرجسية

صباح الخير أحبابي، إن شاء الله بخير وربي يحفظكم: حلّيت فيديو السيد المرايحي الصباح، خايفة لا يطير النوم من عيني بعد العلاج الموسيقي اللي اتمعت بيه ليلة البارح من عازف القانون محمد علي التركي، وتبعت سي المرايحي في اللي قالو، وحسيت أنّو عندي كليمتين خفاف نظاف يلزم نتوجّه بيهم للسيد المرايحي: أوّلا سيدي ربّي يشفيك ويخفف عليك ما نزل، ثانيا تبعتك، وقريب نمرض لسبب بسيط هو أنّ مرض الكورونا اللي تبليت بيه أخف بكثير من فيروس آخر معشش فيك وفي جلّ السياسيين عنّا، هو فيروس » الدعوة » وفيروس اقتناص الفرصة باش تربح مرتبة في سلّم السياسيين أفضل ممّا أنت عليه الآن.. وفي النقطة هذي ما نيش باش نكذبك فالي قلتو لكن أنا نفسي عندي معطيات على جهود الأطباء والممرضين تقتضي من الجميع أنّنا ننحني أمامهم، وإذا حصلت بعض الهفوات وكنت إنت فيها فذاك لا يحجب ما يقومون به.. قلت على سبيل المثال أنّهم يختارو العينات للتثبت، وهذا موش صحيح وعندي معلومات على حرص المشرفين على التثبت في العايلة القريبة من كلّ مريض أثبت الفحص أنّومصاب، والمعلومات اللي في حوزتي صحيحة لأنّي نعرف مريض ونعرف طريقتهم في التعامل مع محيطو العائلي وجيرانه.. نلوم عليك لأنّك صرت عبدا للهاجس السياسي، وكأنّك خايف لا الحصيلة الانتخابية اللي لميتها بعد ما شاح ريقك من 2011 تضيع منّك، وما تلقهاش بعد 4 سنين، وصرت تقرى كلّ شيء من منظور نضالي وبطولي وحبيت تحوّل وجهة أخطائك نحو رسم صورة نضالية… بالله يا سي المرايحي ما تنساش أنّك مازلت طبيب، والطبيب معروف بنكران الذات والرصانة، تولهى بروحك، واطو ملف السياسة هالأيام، وخلّي الناس تعيش لحظتها من غير تمهميش ولا شتم.. الأيام الصافية حتما باش ترجع، وحتما باش تدردر بالأطماع السياسية، فادخر مجهوداتك للقادم.. رانا ماناش ناقصين.. وتجاوز واعترف أنّك أخطأت في تاريخ احتفالك.. لأنّي أنا مثلا المرا البسيطة عايشة شبح الكورونا من جانفي وفي 7 مارس برشا ناس صارت مهلوسة على صغارها .. وإذا ما خانتنيش الذاكرة نزلت دعوات في الفايسبوك باش نشدو صغارنا وما نبعثوهمش يقراو.. وفي نفس ذلك الاسبوع نزل القرار بإيقاف الدروس…وفي 7 مارس اعتذرت عن المشاركة في الخارج لإلقاء محاضرة.. تجي إنت الفاهم والطبيب وتنظم هاك الحفلة؟؟!!! حاصيلو ربي معاهم اللي حضرو لأنّو كيفما قالو ناس بكري » بعدي لا تشرق لا شمس ولا قمرة » ..برا ربي يشفيك.. وبربّي رتح روحك وما عادش تظهر من جديد.. واعتبر هالمرضة فرصة باش تحكي مع روحك وتقوم بمحاسبة نفسك في سيرتك كاملة… وخلّي كل فول لاهي في نوارو
الدكتورة نائلة السليني