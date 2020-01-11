الدكتورة نائلة السلينيي فرحة لأن كابوسْ بَنِي خَوْنَجْ لم يعُدْ يُؤَرِّقُها

صباح الخير أحبابي
فرحنا البارح، لكن واعين أنّها بداية..ولعلّ سبب الفرحة يكمن في أنّ شوكة التغوّل تكسرت وأمكن إنقاذ وزارات كانوا الخوانجية متمكنين منها: اليوم نستطيع القول إنّ أقفال وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم لم تعد لبني خونج.. واليوم نستطيع القول، إن العقول اللي سكرتها النهضة وكلستها ترجّت وبدات تدرك أنّ الخوانجية ليسوا بأولياء أمورهم.. واليوم باش يدور شوية هواء نقي في بلاطوهات الإعلام وفي الشارع، ودورنا سوف يكون أسهل بكثير ممّا كان عليه..فرحنا لأنّنا نعيش نقلة نوعية ، ولأنّنا ندرك جيّدا أنّ الدرع اللي احتماو بيه تكسّر، وأنّهم بمثابة قشّ من التبن.. وأقولها صادقة: من غير المتسلقين اللي كانوا محميين بيهم ما يوصلو لحتى شي.. أخطاء كثيرة ارتكبت في حقنا، ومع ذلك اليوم نقول: اسماح.. أنا مسامحة كل من ألحق أذى بأصحاب الكلمة الحرّة، لأنّ ما قاموا بيه ليلة أمس دليل على رغبة في التجاوز.. أشكر كل الأحزاب التي أقصت بني خونج ودون استثناء، وبفضلهم لقيت روحي اللي ضاعت في أنهج تونس وأزقتها بحثا عن أمل.. نشكرهم لأنّي وببساطة تجاوزت ذلك الكابوس اللي كان يبرك عليّ كلّ ليلة: كابوس يقلّي ربّما أفارق الحياة وهم على قلبي وقلوبنا باركين.. كابوس يذكرني كل ليلة بمحنة فايزة سكندارني وبنورة برصالي وبصالح الزغيدي.. أصحابي ماتوا وقهرتهم من الخوانجية رافقتهم لقبوراتهم.. كابوس يتحدّاني كل ليلة ويقلّلي ما تلحق شكري والحاج البراهمي وسقراط ونقض وبقية الشهداء من الأمنيين والمواطنين .. كان بالرحمة.. البارح الكابوس هرب وذاب كيف الملحة.. وحطّيت راسي على المخدّة وأنا متهنية اللي نضالنا سيكون محفوفا بالثقة في النفس.. الله يرحمكم يا صحابي.. وربّي يقوينا للمرحلة الجاية .. مرحلة تدفعنا إلى العمل وأحنا مطمانين أنّنا يد وحدة.. وإن شاء الله نربيو رواحنا باش نكونو يد وحدة
نهاركم زين
الدكتورة نائلة السلينيي