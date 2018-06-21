الدكتورة ألفة يوسف تكتُبُ إلى عَرْفها سليم خَلْبُوصْ في النّبْل والحكمة

الى عرفي السيد وزير التعليم العالي
منظورتك اللي تدير مؤسسة جامعية من الشعب غير النبيلة وغير المرموقة دون مقابل الى اليوم، واللي هي زادة قارية شعبة غير نبيلة وغير مرموقة، واللي آلاف من بنياتها ووليداتها الطلبة يقراو بقلب ورب في شعب غير مرموقة وغير نبيلة، تحب تشكرك على ها التمييز الجديد بين شبابنا…وتذكرك اللي الاخلاق والتربية والفنون والجمال لا تتقرا في الطب ولا في الهندسة، مع احترامي لأخواتي الأطباء والمهندسين، وواضح جدا إنّو الاخلاق والحكمة ما تعرفوهاش بصفتكم من طبقة النبلاء
من جهة اخرى، الشعبوية متاعكم وسيدكم الغشير، ولغة جهات نعاونو اولادها في التوجيه وجهات لا، هي من الكوارث في البلاد، على خاطر، انا اللي عمري ما نتكلم بالجهويات، عايشة في مدينة ساحلية اغلب سكانها جايين من خارج الساحل، زعمة يدخلو في التمييز الإيجابي والا لا، وزعمة أقربائي ننصحهم يقريو صغارهم في المناطق الداخلية باش يسلكوها في التوجيه والا كيفاش؟
فبحيث، الله يسامح اللي كان سبب في ها السقوط اللي وصلنا له
وَيَا رب ارحل بهم جميعا بجاه ماهي ليلة جمعة فضيلة، وعلى رأسهم الشيطان الأكبر الله لا تربحهو…امين
الدكتورة ألفة يوسف