الدفعة السادسة من القوات التركية تصل إلى الدوحة

وصلت الدفعة السادسة من القوات التركية إلى الدوحة، للانضمام إلى الدفعات السابقة والقيام بمهامها التدريبية في إطار التعاون العسكري المشترك بين البلدين، حسب ما نقلته وزارة الدفاع القطرية، ليلة الثلاثاء
وأشار بيان عن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن الدفعة الجديدة بدأت المهام المشتركة بينها وبين القوات المسلحة القطرية، تفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية والتعاون بين البلدين الذي يأتي : ضمن نظرة دفاعية مشتركة تدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرّف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة
وصادق البرلمان التركي على إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر أياما بعد اندلاع الأزمة الخليجية، كجزء من الاتفاقية بين البلدين، وجاء في نص الاتفاقية أن الهدف منها هو تطوير القوات المسلحة القطرية و زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة التركية من خلال تدريبات مشتركة »، فضلا عن « دعم جهود مواجهة الإرهاب وحفظ السلام الدولي
للتذكير فإن دول المقاطعة ( السعودية والإمارات و مصر والبحرين ) تشترط على الدوحة إزالة القاعدة العسكرية التركية كشرط من جملة 13 شرطا لرفع حصارها عن قطر الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية