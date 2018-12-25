الدفاع الجوي السوري يسقط عددا من الأهداف المعادية في سماء ريف دمشق

تصدى سلاح الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي وأسقط عددا منها
وأفاد مراسل سانا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الأهداف المعادية في سماء ريف دمشق الغربي الأمر الذي نتج عنه سماع دوي انفجارات عدة
وأشار المراسل إلى أن العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية القادمة من فوق الأراضي اللبنانية
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طيران العدو الإسرائيلي نفذ غارات وهمية عدة في منطقة الجنوب اللبناني
وأفشلت وسائط دفاعنا الجوي في الـ 29 من الشهر الماضي عدوانا فوق المنطقة الجنوبية فوق منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي ومنعته من تحقيق أهدافه
المصدر : سانا