الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف مطار « تي فور » في ريف حمص الشرقي

أفادت وكالة الأنباء السورية « سانا » بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان يستهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي
أكد مصدر لـوكالة « سبوتنيك » الروسية، أن العدوان على قاعدة « التيفور » تم بصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من سماء منطقة (التنف)، التي تحتلها الولايات المتحدة قرب الحدود السورية العراقية الأردنية
وأفاد مصدر أمني لـمراسل « سبوتنيك »، أن « الأضرار التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي على قاعدة « التيفور »، اقتصرت على تجهيزات ومعدات لوجستية
وأشار مراسل « سانا » إلى ورود أنباء تتحدث بأن العدوان نُفذ بطائرات حربية أطلقت عددا من الصواريخ ودفاعاتنا الجوية أسقطت معظمها
وأكد مصدر أمني رفيع لوكالة « سبوتنيك » أن : وحدات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة (ت4 ; تي فور) الجوية بريف حمص الشرقي تصدت لعدد من الصواريخ المعادية التي حاولت استهداف المطار، مشيرا إلى أنه تم إسقاط معظم الصواريخ التي استهدفت القاعدة
كما أضاف المصدر أن : العمل جار على تقييم الأضرار التي لحقت بالقاعدة الجوية بعد توقف موجة القصف