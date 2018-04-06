الخوانجي راشد الغنوشي يصف الزعيم بورقيبة بالدكتاتوري المستبد ثم يترحّم عليه مَضَضًا

كتب اليوم الخوانجي راشد الغنوشي التدوينة أسفله على حسابه في الفايسبوك في ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة
ستة افريل 2000 رحل الرئيس الحبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية التونسية وتونس تعيش تحت وطأة نظام دكتاتوري قسم التونسيين الى سلطة تخون معارضيها ومعارضة تفكر في حماية نفسها من القمع عِوَض المشاركة في تدعيم مكاسب الاستقلال
خمس سنوات مرت منذ 2013 أين نجح أبناء تونس في الحفاظ على البلاد ومنع الانزلاق نحو ما تعيشه بلدان الربيع العربي اليوم من خلال تجربة التوافق
اليوم ندعو كل أبناء شعبنا الى المزيد من الوحدة والتضامن والسير قدما في طريق مصالحة عادلة تضمن كشف الحقيقة ومنع عودة الاستبداد البغيض
هذا ما سيضمن لبلادنا باذن الله استقرارها ويحصن استقلالها من كل الانحرافات والانزلاقات
رحم الله كل بناة الدولة وفِي مقدمتهم الحبيب بورقيبة وكل من ضحى لتحرير تونس والحفاظ على استقلالها وتخليصها من الدكتاتورية والاستبداد
للتذكير فإن الخوانجي الغنوشي كان قد نعت الزعيم بأبشع النعوت ورفض هو و قطيعه المرار العديدة الترحم عليه
استمعوا إليه . لعنة الله على من لا يستحي