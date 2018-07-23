الخوانجي الوبش الحقير رضوان المصمودي، صاحب ماخور مركز الديمقراطية والإسلام

أمريكا، وما أدراك ما أمريكا تَسُبُّنَا أمريكا، نحن الصحفيين التونسيين، على لسان عميلها التافه الخوانجي الإرهابي رضوان المصمودي، صاحب ماخور، « مركز الديمقراطية والإسلام »، وقد سمّى جريدة الصحافة اليومية التي أشتغلُ بها « خرقة/ شوليقة »، في تدوينة له على الفايسبوك
قريبا إن شاء الله سنمسح لك مقدمتك ومؤخرتك بهذه الخرقة الصحفية الرائعة/ الرائدة التي تعود ملكيتها للدولة التونسية، كما اعْتَرَفْتَ… ولا تعود ملكيتها للعملاء أمثالك، أيها الوبش الحقير الفاشل دائما وأبدا
لعنة الله عليك وعلى من يشتغل بك أيها الشخص الصفاقسي الأحمق، التاجر الدولي الخاسر في الدين والدنيا
مع كل احترامي لصفاقس وأهلها من غير هذا الصنف، وكل أصناف الخونة في البلاد التونسية والرعاية الأمريكية المشبوهة السبهلالا ؟
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حسن بن عثمان