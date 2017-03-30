بعد المهزلة التي حدثت بمدينة الجم و بعد التعبئة العامة التي دعا إليها بشير بن حسن في مساكن ، ها أن الجوّادي يعلن » النفير » في صفاقس
فقد نشرالخوامجي المدعو رضا الجوادي التدوينة أسفله على صفحته، في ماخور الكفار الفايسبوك ، التدوينة أسفله
يبدو أنّهم يريدون أن تكون الانتخابات القادمة » خمريّة » لا بلديّة من خلال الزّجّ بالرأي العام في المربّع الذي لا يجيدون » اللعب » خارجه
تدمير الأخلاق والاعتداء على الأعراض وتخريب عقول الشباب وتفكيك العائلات واستئساد الإجرام في صفاقس في تزايد لعدة أسباب من أهمها تفشي بيع الخمر علنا وخلسة حتى حول كثير من المساجد والمؤسسات التربوية. نرجو أن يستيقظ الجميع بعيدا عن التوظيف السياسوي البغيض والشخصانيات السخيفة لإيقاف النزيف ومحاولة الإصلاح قدر الإمكان قبل الانهيار الكامل