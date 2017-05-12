الخطوط الجزائرية ستكون أول شركة أجنبية تعود إلى تشغيل رحلاتها إلى سوريا

وعد السفير الجزائري في سورية، صالح بوشة، بأن تكون خطوط طيران بلاده أول شركة أجنبية تعود إلى تشغيل الرحلات الجوية المتجهة إلى سوريا، وفق تصريحات للسفير نقلتها صحيفة الوطن السورية، الخميس 11 ماي الجاري، خلال لقاء جمعه بوزير النقل السوري علي حمود
الصحيفة السورية تابعت على لسان السفير الجزائري أن ما يدفع بلاده لهذا القرار، هو رقم الجالية السورية في الجزائر الذي يصل إلى 40 ألفا، وكذا حفاظ الجزائر على علاقات دبلوماسية مع سوريا، إذ استمرت سفارة الجزائر في دمشق بالعمل
ولا تقوم برحلات جوية للعموم انطلاقا من سوريا إلّا الشركات المحلية، نحو بلدان قليلة للغاية، ممّا سيجعل الخطوط الجزائرية أول شركة خارج سوريا تتخذ قرار إعادة العمل في اتجاه هذا البلد منذ بداية الحرب
وأكد وزير النقل السوري في اللقاء أن ثلاث شركات أوروبية تقدمت بطلبات لعودة العمل في سوريا، متحدثا عن استعداد بلاده لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري مع الجزائر، خاصة وأن هذه الأخيرة تتوفر على منتجات تحتاجها سوريا، زيادة على الجالية المقيمة بهذا البلد المغاربي
ورفضت الجزائر منذ بداية الحرب المشاركة في أيّ عمل عسكري ضد نظام الأسد وحافظت على علاقاتها الكاملة به، كما تمسكت بحل سلمي للأزمة السورية لا يستبعد النظام