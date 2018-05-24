ثر حادثة اقتحام المدعو عادل العلمي رئيس حزب ما يسمى الزيتونة لمقر اذاعة شمس اف ام اليوم الخميس 24 ماي 2018 ومحاولته عنوة دخول برنامج هنا شمس المباشر بتعلة حصوله على حق الرد على تصريحات احد الضيوف الذي كان حاضرا يوم امس في نفس البرنامج مما تسبب في توقف البرنامج حوالي ربع ساعة كما قام السيد المذكور بتكفير العاملين بالمؤسسة وتهديدهم وترهيبهم ومحاولة الإعتداء عليهم قبل ان يتدخل الأمن وامام كل ما سبق فان النقابة العامة للإعلام تؤكد ما يلي
1. مساندتها كافة العاملين باذاعة شمس اف ام ووقوفها الى جانبهم
2. تدعو ادارة المؤسسة ووزارة الداخلية الى اتمام كل الإجراءات القانونية ضد السيد عادل العلمي بسبب اقتحامه مؤسسة اعلامية وتهديد العاملين فيها وتكفيرهم
3. نؤكد مواصلة متابعة تطورات كل الإجراءات القانونية دفاعا عن منظورينا ومحاسبة المعتدي
عن النقابة العامة للإعلام
الكاتب العام
محمد السعيدي
الخضارعادل العلمي يقتحم « شمس.فم » والنقابة العامة للإعلام تستنكر و تندد
ثر حادثة اقتحام المدعو عادل العلمي رئيس حزب ما يسمى الزيتونة لمقر اذاعة شمس اف ام اليوم الخميس 24 ماي 2018 ومحاولته عنوة دخول برنامج هنا شمس المباشر بتعلة حصوله على حق الرد على تصريحات احد الضيوف الذي كان حاضرا يوم امس في نفس البرنامج مما تسبب في توقف البرنامج حوالي ربع ساعة كما قام السيد المذكور بتكفير العاملين بالمؤسسة وتهديدهم وترهيبهم ومحاولة الإعتداء عليهم قبل ان يتدخل الأمن وامام كل ما سبق فان النقابة العامة للإعلام تؤكد ما يلي