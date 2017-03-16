الحمد لله… تحوَّلْنا إلى ضالين

مقتطفات من التعليقات التي وردت على الفايسبوك تعليقا على آخر تصريح لراشد الغنوشي
صباح النور للفئة الضالة إلي تكره الغنوشي
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الغنوشي يقول ان اغلب الشعب متفق حول شخصه إلا فئة ضالة
شكون كيفي ضالّ(ة)؟؟؟
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ردا على الغنوشي افتخر باني ضالۃ فھو شھادة لي باني لم اکن و لن اکون من قطیعک
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أسعد الله صباح الفئة الضالة المتمردة على الغنوشي وزادكم الله من نعيم هذا الضلال
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الغنوشي قاللكم » من لا يحبني هو ضال ٠ ٠
و كل ضلالة في النار » ٠ ٠
برّا يرّاك كي البرّاد الزَّعْكة مِشْويّة ولِكْرومة مِلْويّة
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يقول ربي سبحانه
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
دونك حاجة من الاثنين يا إما الغنوشي دخل شريك في علم ربي وولى مطلع على ما في صدورنا يا إما نبعثوه ينيك
نتوما شنوا رايكم؟
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حليت قوقل وكتبت » الفئة الضالة » خرج لي أعداء الغنوشي المتيمون بحب تونس
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هذا الحائط خاص بالفئة الضالة
آدخلوه بسلام آمنين
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معشر الضالين تصبحون على محبة…. البقية. عسوا على الموزة لا تتقشر اثناء نومها
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مرحبا بالضّلالة الفكريّة إن كانت تعني مواجهة الفكر الإخواني المتطرف والإرهابي
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Bonjour
Ghannouchi a déclaré que, à part quelques pervertis, il n y a que des moutonhommes autour de lui. S’agissant de moutons, je lui concède qu’il y a un certain nombre de galeux qui le suivent.
Mais traiter les autres personnes de pervertis ne peut venir que d’un pervers. Et la je pense qu’il est en total accord avec son statut!
Bonne journée à vous tous et toutes qui n’êtes pas galeux!
Juste bech t’thabtou oumourkom. Athal mina athalala ( الضال من الضلالة ) et كل ضلالة في النار un peu à la manière de taghout ( الطاغوت) quoi!
Ne prenez pas la déclaration de Ghannouchi à la légère, il faut la condamner vivement!
!..AH..!