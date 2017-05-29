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الحكومة تتحرك في إطار وطني واقليمي ودولي إيجابي

الحكومة تتحرك في إطار وطني واقليمي ودولي إيجابي

سياسة, عربي | 29/05/2017 |
interview youssef chahed tunisie

الأسبوع القادم سيكون حافلا بالاحداث

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كشف حيثيات التهم التي أحيل بمقتضاها الموقوفون على المحاكمة العسرية
كشف أولي بملفات الفساد المالي وامتداداتها السياسية
الهجوم المعاكس من كل الاتجاهات للتشكيك في جدية الحكومة في حربها على الفساد بالتوازي مع محاولة رسم حدود لهذه الحرب بحيث لا يتجاوز المهربين
لا خيار لدى يوسف الشاهد سوى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة بدون انتقاء وخلق ديناميكية ذاتية للحرب على الفساد تؤدي الى توسيع القاعدة السياسية والشعبية المساندة لهذه الحرب
الحكومة تتحرك في إطار وطني واقليمي ودولي إيجابي

الدكتور الصحبي بن فرج نائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب