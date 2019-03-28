الحكومة المغربية تقرر فصل معلمين أضربوا عن العمل

تم فصل معلمين مغاربة الخميس كانوا قد حرضوا على إضراب استمر أربعة أسابيع، وذلك بعد أيام من استخدام السلطات مدافع المياه لمنع الآلاف منهم من تنظيم احتجاج أمام البرلمان في الرباط، وفقا لتصريحات وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي
وقال وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي إنه تقرر فصل المعلمين، الذين حرضوا على إضراب مستمر منذ أربعة أسابيع مع متدربين انضموا إليهم، وذلك بعد أيام من استخدام السلطات مدافع المياه، لمنع آلاف منهم من تنظيم احتجاج أمام البرلمان في الرباط. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إنه على الأساتذة المضربين التوقف عن عرقلة الدراسة، والعودة إلى عملهم وإلا واجهوا الفصل. ولم يذكر الوزير أرقاما محددة للمعنيين بالفصل
وخرج آلاف المدرسين العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التعليم، في احتجاجات بشوارع العاصمة الرباط يومي السبت والأحد الماضيين، مطالبين بضمهم إلى الوظيفة العمومية لدى الوزارة، وهي خطوة يرون أنها ستحسن من الأمن الوظيفي بما يشمل معاشات التقاعد
ومدد المعلمون المحتجون الإضراب يوم الاثنين للأسبوع الرابع على التوالي، مما أدى إلى توقف الدراسة لنحو 7% من تلاميذ المغرب البالغ عددهم سبعة ملايين، وفقا لوزارة التعليم. وقال إمزازي: « الإضراب الذي يستمر لأربعة أسابيع هو بمثابة انقطاع عن العمل