الحكومة المغربية تؤكد أن زيارة نتنياهو للمملكة مجرّد شائعات

نفت الحكومة المغربية أي زيارة « محتملة » لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المغرب، خلال مارس المقبل
وصفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، التقارير حول زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المملكة بمجرد الشائعات
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن الأنباء عن زيارة نتنياهو للمغرب لا أجيب على الشائعات
وأعلن نتنياهو، خلال زيارته إلى تشاد يوم 20 جانفي، أنه سيزور مزيدا من الدول الإسلامية دون تسميتها، فيما رفض المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك توضيح ما إذا دار الحديث عن المغرب
وجاء رد الحكومة ليضع حدًا للأخبار التي تحدثت مؤخرا عن وجود زيارة في أجندة نتنياهو إلى الرباط للقاء بمسؤولين مغاربة، هذا و نشرت صحيفة (إسرائيل اليوم), اليوم، مقالًا تؤكّد فيه أن نتنياهو سيزور المغرب، بعد زيارة ستقوده إلى الهند سيوقّع خلالها على اتفاقيات أمنية ضخمة، قبل السفر إلى بولندا لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة مع إيران، ثم السفر إلى ألمانيا في السابع عشر من شهر فبراير/شباط للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن الأمن
وأبرزت نفس الصحيفة أن الزيارة الموالية لنتنياهو ستكون إلى الرباط في منتصف شهر مارس، قبل التوجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية
وعلى خلفية هذا التصريح تناقل ناشطون، خلال الأيام الماضية، أنباء تتحدث عن زيارة سيجريها نتنياهو إلى المملكة في مارس أو أبريل المقبلين، معبرين عن رفضهم لاستقباله من طرف بلادهم
والاثنين الماضي شارك عشرات في وقفة أمام مبنى البرلمان، دعا لها « المرصد المغربي لمناهضة التطبيع » غير الحكومي، وطالبوا فيها الحكومة بعدم استقبال نتنياهو
وأشار « المرصد » في بيان أصدره الأحد أن الهدف من الزيارة هو تقديم مقترح أمريكي لحل الأزمة في إقليم الصحراء، فيما أفادت صحف محلية بأنها تأتي في إطار تدشين كنيس « سلات عطية » اليهودي بمدينة الصويرة بعد تجديده
ولم يصدر عن الحكومة تعليق على تلك الأنباء، إلا أنها أكدت في بيانات سابقة عدم وجود أي علاقات سياسية أو تجارية مع إسرائيل
المصدر: وسائل إعلام مغربية + الأناضول