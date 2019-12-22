الحكومة التي سيشكّلها الحبيب الجملي هي حكومة الخوانجية بامتياز

مرة اخري : حكومة مخاتلة سياسية
حكومة السيد الحبيب الجملي المقترحة ستكون حكومة حركة النهضة ويجب التعامل معها علي هذا الاساس للاسباب التالية
اولا :ان الحبيب الجملي هو مرشح هياكل النهضة ، ولم يقع اختياره بالتوافق بين احزاب الائتلاف المقترح ،بل تم فرضه فرضا علي الساحة السياسية من مجلس شوري النهضة
وبذلك فان حكومته هي حكومة النهضة مهما فعلو وفعل للقول بانه مستقل
ثانيا : ان التمشي الذي يعتمده يقوم علي « المخاتلة السياسية » وذلك باعتماد محاصصة حزبية في جزء(المقترح 4 النهضة 2_2_2البقية ) ، وللمستقلين الجزء الاهم والاكثر عددا والذي سيتم تمكينه من وزارات الخدمات المرتبطة بمشاغل الناس . فلاحة ،بيئة ،تجهيز ،نقل ،املاك دولة ،صناعة ،سياحة
يعرف الجميع انه لا وجود لمستقلين وهو ما اثبتته التجربة خاصة مع النهضة : السيد نذير بن عمو ،الذي قدم كمستقل ثم ادرج ضمن قوائمها الانتخابية ،الوزير الحالي للتجهيز نور الدين السالمي الذي قدم مستقلا وهو نهضاوي معروف منذ الصغر
بالنتيجة فان الحكومة القادمة التي يريد تشكيلها الحبيب الجملي هي حكومة نهضة بامتياز سواءا من خلال شخصه صاحب الصلوحيات الواسعة او من خلال الوزراء » المستقلين » الذين سيجلبونهم له وجلهم ان لم يكن كلهم وزراء النهضة المستترين
أي مصلحة في دخول حكمومة كهذه؟
لا مصلحة وطنية
ذر الرماد لا يفيد ،والمنظرة الفارغة لا تفى بالحلول الناجعة
علي القوي الوطنية ان تتجند وتنسي خلافاتها المفتعلة من اجل المناصب وان لا تصوت لهكذا حكومة مهما كانت الظروف
مبروك كرشيد