الحكومة التركية منزعجة من تصريحات المدعو وجدي غنيم وتشرع في تتبعه قضائيا

حضر السيد عمر فاروق دوغان سفير جمهورية تركيا بتونس، اليوم الجمعة 25 أوت 2017، بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية لإبلاغ الموقف الرسمي التركي من تصريحات المدعو وجدي غنيم
وأكّد الدبلوماسي التركي أن حكومته منزعجة من التصريحات التي أدلى بها الشخص المذكور وأنها لا تقبلها وترفضها قطعيا، مضيفا أن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أي عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين
كما أوضح السفير أن حكومة بلاده تتقاسم شعور الشعب التونسي إزاء هذه التصريحات ولن تسمح بأي نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن سلطات بلاده شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة المدعو وجدي غنيم
يجدر التذكير أن وزارة الشؤون الخارجية استدعت السفير التركي يوم الاربعاء 23 أوت الجاري للتعبير عن استنكارها الشديد للتصريحات المشينة الصادرة عن الشخص المذكور واستغرابها من استغلاله لإقامته في تركيا للتهجّم على الدولة التونسية ورموزها
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية