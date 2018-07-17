الحزب الدستوري الحر يتصدى لمشروع إتحاد القرضاوي المشبوه لأخْوَنَة المجتمع التونسي

الطبقة السياسية منشغلة في التناحر والتجاذبات لتصفية حساباتها الضيقة في مابينها ، وفي الأثناء تواصل التنظيمات المشبوهة التي هيمنت على الساحة السياسية بعد 2011 وتحكمت في مفاصل الدولة وسهلت تغلغل الإرهاب في البلاد، تنفيذ مخططها الخفيّ في نشر الفكر الظلامي المناهض لمبادئ الجمهورية عبر أذرعها الخارجية التي زرعتها صلب مكونات المجتمع المدني التونسي وباستعمال أموال أجنبية طائلة لتكوين مجموعات متشبعة بالفكر الإخواني تكون جاهزة عند الطلب للانقلاب على ثوابت الدولة المدنية الحداثية
اتحاد « القرضاوي » الذي زرعه تنظيم الاخوان في تونس يدرس شبابنا ونساءنا مفاهيم »البيعة » و »أهل الحل والعقد » التي تؤسس للدولة « الخوانجية الداعشية » يجهزون مجموعات متشبعة بهذه المفاهيم المناهضة للنظام الجمهوري ليكونوا جاهزين عند الطلب للانقلاب على ثوابت الدولة المدنية الحداثية
ملاذنا القضاء للتصدي لهذا المشروع الظلامي ونضالنا مستمر لاحباط مخطط « أخونة » تونس .. للحديث بقية