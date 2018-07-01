الحرس والأمن الوطنيان يضربان بقوة في صفوف الإرهابيين

تمكنت يوم 30 جوان 2018 دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير من القبض على عنصر تكفيري قاطن معتمدية حيدرة ولاية القصرين مفتش عنه لفائدة فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتالة من أجل تورطه في قضية : الانتماء الى تنظيم ارهابي
تم الاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية واحالته على مصدر التفتيش
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بناءً على معلومات، تمكنت يوم 01 جويلية 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية من القبض على عنصر تكفيري عُمره 37 سنة
بالتحري معه إعترف بتواصله مع أحد العناصر الإرهابية الفارين بالخارج عبر شبكة التواصل الإجتماعي « الفايسبوك »، كما أنّ المعني مفتّش عنه لفائدة الوحدات الأمنية بجبنيانة ولاية صفاقس من أجل : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش
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تمكنت يوم 28 جوان 2018 الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني من إيقاف مسؤول بإحدى المؤسسات العمومية عمره 31 سنة ثبت التحاقه سابقا بتنظيم « داعش » الارهابي بسوريا وارتباطه وتواصله بأحد العناصر الناشطة به
بالتحري معه اعترف بتسهيله لعملية سفر من بلادنا إلى سوريا حيث رافق خطيبة أحد العناصر الإرهابية ثم عاد إلى تونس كما اعترف بتنسيقه مع أحد الارهابيين بسوريا لمساعدة تنظيم « داعش » الإرهابي في مجال تصنيع الطائرات الخفيفة بدون طيار حيث تحوّل أواخر سنة 2015 إلى بلد آسيوي لتنمية زاده المعرفي في هذا المجال معترفا باقتنائه لطائرة (تم حجزها بمقر إقامته) قصد تنفيذ بعض التجارب بها وادخال بعض التغييرات عليها
كما اعترف المعني بمحاولته اقناع زوجته بمرافقته إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم المذكور إلا أنها رفضت مما اضطره للبقاء ببلادنا، مُبديا رغبته القيام بعملية ارهابية بتونس أو خارجها
بإحالة المعني على القطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر قاضي التحقيق المتعهد بطاقة إيداع بالسجن في شأنه