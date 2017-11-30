الحرس الوطني يُوقِعُ في شباكه عدة إرهابين بسجنان ونابل والجم وأريانة

تمكّنت يوم 29 نوفمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بماطر ولاية بنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 30 سنة قاطن بمعتمديّة سجنان وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
المعني اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتنزيل مقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرّض على الإرهاب
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باشرت يوم 29 نوفمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل قضيّة عدلية موضوعها « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي » متبعة ضدّ إحدى متساكنات مدينة نابل عمرها 22 سنة
المعنيّة تتبنى الفكر التكفيري وتعمّدت تنزيل مقاطع فيديو وصور وتدوينات بحسابها الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرّض على الإرهاب
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احتفظت يوم 29 نوفمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجم ولاية المهديّة بعنصرين تكفيريّين عمرهما 26 و33 سنة قاطنين بالجهة وباشرت في شأنهما قضيّة عدليّة موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
المعنيان تعمّدا تنزيل تدوينات ومقالات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب
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احتفظت يوم 29 نوفمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني 02 مارس ولاية أريانة بعنصر تكفيري عمره 25 سنة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
المعني تعمّد تنزيل صور وتدوينات عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تمجّد الإرهاب وتنظيم « داعش » الإٍهابي ويتواصل مع عناصر إرهابيّة بالخارج