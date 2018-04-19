الحرس الوطني يضرب بقوة في صفوف الدواعش بكل من سوسة وأريانة و قابس

في إطار التصدّي لظاهرة الإرهاب، تمكّنت وحدات الحرس الوطني يوم 18 أفريل 2018 من تحقيق النتائج التالية
* تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 33 سنة قاطن بالجهة وبالتحرّي معه ثبت تنزيله لتدوينات ومقاطع فيديو تمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » كما حجزت بمنزله مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري. باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها: الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
* إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة بعنصر تكفيري عمره 31 سنة قاطن معتمديّة دوار هيشر ولاية منوبة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي ». المعني ثبت تواصله مع عناصر إرهابيّة في الدّاخل والخارج عبر شبكات التواصل الإجتماعي إضافة إلى تنزيله تعاليق تُمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي
* بناءً على معلومات، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمارث ولاية قابس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 21 سنة قاطن بالجهة وبتفحص هاتفه الجوّال تمّ العثور على صور وتدوينات وتعاليق ومقاطع فيديو تحرّض على الإرهاب وتُشيد به. باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب