الحرس الوطني يضرب بقوة في أوكار الإرهابيين بسيدي بوزيد و بن عروس و سليانة

بناء على معلومات، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد يوم 06 جانفي 2018 من إلقاء القبض على عنصر تكفيري خطير عمره 26 سنة سبق ان قضى عقوبة بالسجن من اجل تورطه في قضية موضوعها (الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والتحريض على العنف وبث التباغض بين الاديان والاجناس) رفقة خطيبته عمرها 23 سنة قاطنة بالقصرين
بالتحري معهما إعترفا بتبنيهما للفكر التكفيري وتعمدهما تنزيل صور وتدوينات مقاطع فيديو تمجد تنظيم « داعش » الارهابي وتحرض على الإرهاب وتواصلهما مع عناصر تكفيرية بالداخل والخارج على حسابيهما بشبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك
هذا وبعد مراجعة النيابة العمومية، قامت الفرقة المذكورة بمشاركة بقية الاختصاصات للحرس الوطني بسيدي بوزيد بمداهمة منزل العنصر التكفيري المذكور، حيث تم حجز علبة كرتونية تم وصلها بهاتف جوال (دون حاشدة) وبطارية 09 فولط وأسلاك كهربائية مختلفة الأحجام، دارة كهربائية plaque électrique، لوحة مفاتيح رقمية حيث يرجح أنها قنبلة معدة للتفجير عن بعد لم يتم وصلها بالمواد متفجرة بعد
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها : الاشتباه في الانتماء إلي تنظيم إرهابي
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تمكنت يوم 04 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني ببن عروس من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة بعد أن ثبت تنزيله صور وتدوينات ومقاطع فيديو تمجّد التّنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التّواصل الاجتماعي الفايسبوك
باستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « التّمجيد بأيّ وسيلة كانت لجريمة ارهابيّة أو بمرتكبيها أو تنظيم وفاق له علاقة بجرائم ارهابيّة أو بأعضائه أو بأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابيّة » واحالته على الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التّحرّيات معه
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تمكنت يوم 04 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقعفور بولاية سليانة من إلقاء القبض على شقيقين وباشرت قضية عدلية موضوعها « التكفير والدعوة إليه والإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وذلك إثر تعمد أحدهما تنزيل تدوينات بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الإجتماعي « الفايسبوك » تدعو إلى إستهداف أحد الإعلاميين، كما ثبت تواصله مع عناصر إرهابية تابعة لتنظيم « داعش » الإرهابي ببؤر التوتر
بمداهمة منزلهما من طرف وحدات الحرس الوطني تمّ حجز بندقية صيد عيار 12 مم و26 خرطوشة ممسوكة دون رخصة من نفس العيار، سروال قتال مزركش ذو صبغة عسكرية
بالتحري مع الثاني إعترف أنه اشترى البندقية من شخص قاطن بنفس الجهة )عامل بالخارج والذي بمداهمة منزله حجز داخله بندقية صيد ثانية عيار 16 مم و100 خرطوشة من نفس العيار ممسوكة دون رخصة
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بمواصلة التحريات والإحتفاظ بهما وإبقاء الطرف الثالث بحالة تقديم