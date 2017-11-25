الحرس الوطني يضرب بقوة جحور الفئران الدواعش بعديد الجهات

في إطار التصدي لظاهرة الارهاب تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم 24 نوفمبر 2017 من تحقيق النتائج التالية
*احتفظت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بحفوز بعنصر تكفيري عمره 42 سنة قاطن معتمدية الوسلاتية ولاية القيروان وباشرت قضية عدلية في شانه موضوعها « الاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي ». المعني تعمد تنزيل صور بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » يقوم بتمجيد تنظيم « داعش » الارهابي
*تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة من القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن معتمدية دوار هيشر مفتش عنه لفائدة نفس الوحدة من اجل : الاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي
*تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت من القبض على عنصر تكفيري عمره 33 سنة أصيل الجهة مفتش عنه لفائدة فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من اجل : الاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي
*تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من القبض على عنصر تكفيري عمره 32 سنة مفتش عنه لفائدة محكمة الناحية بصفاقس من اجل « الاعتداء بالعنف الشديد » ومحكوم عليه بشهرين سجن