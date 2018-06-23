الحرس الوطني يتمكن من القبض على عديد الدواعش بمجاز الباب وبنقردان وزغوان

تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 19 سنة قاطن منطقة دقة معتمدية تبرسق وباشرت قضية عدلية في شانه موضوعها « الاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي ». المعني تعمد تنزيل مقاطع فيديو بحسابه الخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي للعمليات الارهابية لتنظيم « داعش » الارهابي ببؤر التوتر وتعاليق تنعت الامنيين والعسكريين بالطواغيت
بناء على معلومات ، تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان ولاية مدنين من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 19 سنة قاطن الجهة، وبالتحري معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجد تنظيم « داعش » الارهابي وتحرض على الجهاد اضافة الى تواصله مع عناصر تتبنى الفكر االتكفيري داخل وخارج ارض الوطن
باستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها : الاشتباه في الانتماء الى تنظيم ارهابي
وتمكنت يوم 22 جوان 2018 فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان من القاء القبض على عنصر تكفيري قاطن الجهة مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة من اجل : الانتماء الى تنظيم ارهابي
تم الاحتفاظ به واحالته على مصدر التفتيش لاتخاذ ما يتعين في شانه