الحرس الوطني بالنفيضة يقبض على عنصر إرهابي مفتش عنه

تمكّنت يوم 24 أوت 2018 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالنفيضة ولاية سوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 31 سنة قاطن الجهة مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة من أجل « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ». تم الاحتفاظ به واحالته على مصدر التفتيش لمواصلة التحريات معه واتخاذ ما يتعين في شانه
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